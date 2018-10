'We waren zo blij met onze zwangerschap, totdat het helemaal misging'

In het ADRZ in Goes werd woensdag 'Lief Kindje' gepresenteerd, een initiatief van Stichting Zeeuws Verlies. Zeeuws Verlies geeft individuele hulp en brengt ouders met elkaar in contact, als zij dat willen. De stichting kreeg de afgelopen twee jaar een aantal keer verzoeken om informatie van ouders van een (vroegtijdig) overleden baby.



Ze zochten steun en lotgenotencontact. Het 'Lief Kindje'-kaartje is op die hulpvraag het ingesprongen. Op het kaartje staat een zorgvuldig geformuleerde boodschap aan de rouwende ouders en het aanbod aan te kloppen bij Zeeuws Verlies. Contactgegevens zijn op het kaartje te vinden.

Misverstanden

Gerda van Leeuwen, voorzitter van Zeeuws Verlies, legt uit dat rondom het verlies van een kindje voor, tijdens of vlak na de geboorte veel misverstanden bestaan. Zo veronderstelt de omgeving vaak dat het verdriet om een overleden baby niet zo lang duurt omdat de ouders het kindje amper hebben gekend. In werkelijkheid is het gemis levenslang en heeft het overlijden een grote impact op het leven van het gezin. Want vanaf het moment dat de ouders weten dat er een baby'tje groeit, is het kindje deel van hun leven.

"We waren zo blij met onze zwangerschap, de spreekwoordelijke roze wolk", aldus gedupeerde ouders in een getuigenis op het kaartje van Lief Kindje. "Geen moment dachten we eraan dat het ook fout zou kunnen gaan. We hadden de namen al bedacht. Totdat het helemaal misging en we met lege handen achterbleven."

Verloskundigen en huisartsen, gynaecologen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden geven het kaartje mee bij vertrek uit het ziekenhuis of bij de nacontrole. Op het moment dat de ouders er aan toe zijn, kunnen zij dan contact opnemen met Zeeuws Verlies.

Meer informatie: www.zeeuwsverlies.nl of 06-25043298.