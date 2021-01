We wandelen wat af tegenwoordig: ‘Bewegen is gezond en de frisse lucht is fijn’

VIDEOBezoek aan huis is verder ingeperkt, je kunt eigenlijk nergens heen. Maar wat nog wél kan om elkaar te zien en te spreken, is wandelen. En dat doen we dan ook massaal. Vaak in duo’s; de paden op, de lanen in. Door de bossen, over de hei. Over het strand of gewoon door de wijk. Kilometers maken en kletsen.

Op de bekende ommetjes is het drukker dan ooit. Zelfs wie normaal nog de auto neemt om naar de buren te gaan, is in coronatijd een kilometervreter te voet geworden. We combineren het nuttige met het aangename; we krijgen zo nog een beetje beweging én het is de uitgelezen kans voor het broodnodige menselijke contact en het delen van het wel en wee.

Volledig scherm De zussen Corrie Heijnsdijk (links) en Ineke Karelse aan de wandel op de Tervatenseweg in Kloetinge. © Johan van der Heijden

Het is gewoon een beetje verslavend

Net buiten Kloetinge lopen de zussen Ineke Karelse en Corrie Heijnsdijk een rondje. Via kerk en sportvelden naar de molen terug naar het Oostmolenpark waar Corrie woont. Ze trekken er regelmatig op uit, vertelt Ineke. Laatst hebben ze nog op Walcheren en bij Wolphaartsdijk gewandeld. ,,Het is gewoon een beetje verslavend. Bewegen is gezond en de frisse lucht is fijn.”

Nadat ze begonnen met het trainen voor de wandelmarathon zijn ze eigenlijk niet meer gestopt met wandelen. ,,Dus we zijn niet ineens in coronatijd begonnen”, zegt Corrie. ,,En we pakken ook wel eens de fiets. Vooral ’s zomers.”

Voor de zussen is het een mooie gelegenheid om bij te praten. Ze bespreken nieuwtjes uit de familie of praten over Inekes werk bij ALS Zeeland. ,,En we genieten van de huizen, tuintjes en planten”, zegt Ineke. ,,We zijn erg bevoorrecht om in zo’n provincie te wonen. Stel je voor dat je in de grote stad zou wonen. We snapten wel waarom de mensen daar allemaal het park in gingen. Hier is gelukkig genoeg keuze om te gaan wandelen.”

Volledig scherm Rolly en Els Wedding komen uit Bergen op Zoom om te wandelen in Zierikzee. © Sandra Schimmelpennink

Naar Zeeland voor de rust en het water

Het echtpaar Els en Rolly Wedding uit Bergen op Zoom komt zeker twee keer per week naar Zeeland om een rondje te wandelen. ,,Voor de rust en het water”, wijst Rolly naar de weidse Oosterschelde aan zijn voeten.” ,,Het liefst lopen we in de omgeving van Zierikzee, dat trekt ons wel het meest”, vertelt Els. ,,Moet je zien hoe mooi hier! Maar ook wel eens bij het Watersnoodmuseum en de Brouwersdam.”

Een mosselkotter vaart net het Havenkanaal uit. ,,Gaat die nu om mosselen nog? O ja, zo lang de R in de maand zit, zo was het. Lekker!” Het stel wandelt iedere dag zo’n anderhalf uur. Ook al vóór het coronavirus meer mensen dan ooit aanzette tot beweging in de buitenlucht. ,,Gezond hè”, zegt Els. ,,Normaal gesproken eten we daarna nog lekker een hapje, maar ja, dat kan nu niet.”

Onderweg praten ze altijd ‘over van alles’, zegt Rolly. ,,We zijn nooit uitgepraat met elkaar. We hebben altijd gespreksstof. We kennen elkaar al zo lang en reizen normaal gesproken ook veel samen.” Soms nemen ze anderen mee op hun wandeling. Els: ,,Ik heb een vriendin en die is helemaal alleen, dus die wandelt nu wel eens wat vaker mee. Maar niet iedere dag hoor.”

Quote We praten over onszelf, onze gezinnen. Het is een heerlijke manier om toch samen te kunnen zijn Nicolien Velleman, Wandelaar

Volledig scherm Betty van Jole en dochter Jasmijn Pecoraro wandelen met baby Olivia langs de Otheense Kreek in Terneuzen. © Camile Schelstraete

Liever gaan shoppen

In Terneuzen lopen Jasmijn Pecoraro en haar moeder Betty van Jole een ‘rondje Kreek’ langs de Otheense Kreek. In de kinderwagen ligt Olivia te soezen, ze is net zes weekjes oud. ,,We zouden veel liever gaan shoppen voor de baby”, zegt Betty. ,,Maar ja, de winkels zijn dicht.” Babykleertjes moet Jasmijn noodgedwongen online kopen. ,,Dat had ik me toch allemaal wel een beetje anders voorgesteld. Omdat we tot de geboorte niet wisten of het een jongen of meisje zou worden, hadden we niet heel veel gekocht. En wat we hadden, in neutrale kleuren. Jurkjes hadden we bijvoorbeeld nog niet.”

Jasmijn en Betty wandelden vóór corona niet veel samen. Dat is nu wel anders. Ze hebben al heel wat kilometers in de benen. Waar ze het nu meestal over hebben, laat zich raden. Jasmijn: ,,De baby. Vanwege corona kunnen we ook geen babyborrel houden, maar omdat nu zoveel mensen wandelen, hebben toch al veel mensen haar gezien, een soort walking babyborrel.” Oma Betty ziet tijdens de lange ommetjes haar kans ook schoon: ,,Heb ik lekker heel veel tijd om Jasmijn een heleboel opvoedtips te geven.”

Volledig scherm Johanneke de Hoop (links) en Nicolien Velleman. © Dirk-Jan Gjeltema

Weer opgeladen thuis met nieuwe inspiratie

De dag staat niet vast, en het rondje ook niet. Maar één keer per week gaan de Middelburgse vriendinnen Johanneke de Hoop en Nicolien Velleman samen aan de wandel. Ze komen altijd weer opgeladen en met nieuwe inspiratie thuis.

,,We hebben allebei een eigen bedrijf, dat door corona stilligt. Tijdens het wandelen inspireren we elkaar”, vertelt Johanneke, die een coachingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en hun familie heeft. ,,We kunnen onze verhalen aan elkaar kwijt”, vult Nicolien aan. Zij heeft een massagepraktijk. ,,We oordelen niet, maar luisteren naar elkaar”, benadrukt Johanneke. ,,En geven tips.”

De twee kennen elkaar ruim acht jaar. Tijdens hun wandelingen over de dijk langs het Kanaal door Walcheren, het bolwerk of de binnenstad van Middelburg praten ze over zichzelf, hun gezinnen, van alles komt voorbij. Even wat anders dan de huiselijke gesprekken met partners en kinderen.

Johanneke: ,,Tijdens de eerste lockdown deden we het af en toe. Maar zeker met de tweede lockdown zijn we bewust gaan afspreken. Om even tussen die vier muren vandaan te komen.” Nicolien: ,,Sociaal contact is erg belangrijk. We misten elkaar. Dit is een heerlijke manier om toch samen te kunnen zijn.”