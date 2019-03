‘We spelen nogal eens advocaat van de duivel’

In de aanloop naar de verkiezingen interviewt de PZC de Zeeuwse lijsttrekkers. Vandaag deel 9: François Babijn van de Partij voor Zeeland.

Nu zijn het nog twee partijen, de Partij voor Zeeland en Zeeland Lokaal, maar door een fusie dingt er bij de komende Statenverkiezingen nog maar één lokale partij mee naar zetels in de Middelburgse abdij. ,,Ik denk dat het een logische stap was", zegt François Babijn, die de lijst trekt van de partijen die doorgaan onder de naam Partij voor Zeeland. ,,We willen versnippering tegengaan, onze verkiezingsprogramma’s sloten bijna naadloos op elkaar aan, dan heb je alleen nog iemand nodig die de fusie in goede banen leidt. Dat was onze partijvoorzitter, Marien Weststrate. Complimenten, want dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Het is geven en nemen, met een geslaagd resultaat. En ik kon altijd al goed uit de voeten met mijn collega van Zeeland Lokaal, de heer Mark Faasse. Dat is ook heel belangrijk.”

Nu hebben jullie twee zetels. Door de fusie misschien een derde erbij?

,,Het streven is altijd het behalen van meer zetels om uiteindelijk bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen te hengelen, maar dat is aan de kiezer, die evalueert ons. We kunnen alleen hopen en ons best doen. De afgelopen vier jaar hebben we mooie resultaten behaald. Ik noem als voorbeeld geen windturbines binnen de twaalfmijlszone, met als belangrijkste argument ons toerisme niet in risico brengen. En uiteraard de Sloeweg. Dat liep al behoorlijk uit de hand. En ineens werden we met een nieuw voldongen feit geconfronteerd dat bodemas niet meer toegepast mocht worden. Ik werd daardoor verrast en ik ben daar ingedoken. Ik constateerde dat de rest van Nederland gewoon bodemas toepaste, onder strikte voorwaarden dat je het milieu niet belast. Ik heb daar schriftelijke vragen over gesteld, mondelinge vragen. Op een gegeven moment kreeg ik niet de antwoorden die ik wilde. Toen heb ik naar een zwaar instrument gegrepen, een interpellatiedebat. Dan roep je echt de gedeputeerde, het college op het matje. Het resultaat was dat bodemas toch kon worden toegepast in de viaducten van het nieuwe knooppunt de Drie Klauwen, zodat we daar de beste variant hebben kunnen realiseren en toch miljoenen euro's hebben bespaard. Dat mag ik toch een substantieel succesje noemen dat we binnengehaald hebben.”

Maar als lokale partij kunnen jullie minder klaar spelen in Den Haag.

,,Onze slogan is: de kracht van de regio van onderop. De gevestigde partijen kunnen zich beroepen op hun achterban in Den Haag, maar dat is niet altijd een voordeel. Als voorbeeld noem ik de Marinierskazerne. Hier in Zeeland zeggen we allemaal dat die er moet komen, want afspraak is afspraak, maar verschillende landelijke fracties denken daar anders over. Dat is toch moeilijk uit te leggen aan de burger. En met de Onafhankelijke Senaatsfractie hebben wij in de Eerste Kamer ook een vertegenwoordiging die dingen aan de orde kan stellen."

Ergert het u dat de Statenverkiezingen te weinig over de provincie gaan?

,,Het lijkt wel of de partijen in Den Haag onze provinciale verkiezingen kapen. Daar stoor ik me al jaren aan. Ik snap het wel, omdat het getrapte verkiezingen zijn voor de Eerste Kamer, maar ik heb er wel een aversie tegen. Dat zult u begrijpen."

U bent wethouder in Sluis. Kunt u dan tegelijkertijd wel Statenlid zijn?

,,De wetgever staat die combinatie van functies toe. Ik ben parttime wethouder, voor 50 procent, dus ik kan het goed inpassen. Dat is de afgelopen tien maanden gebleken. Ik zorg ervoor dat er geen conflicterende belangen zijn. Waterdunen, een onderwerp waarover de Partij voor Zeeland in het verleden felle debatten heeft gevoerd, hoort in Sluis tot de portefeuille van mijn collega Werkman en het openbaar vervoer, dus ook de veerdienst, bij mijn collega Van de Vijver. Ik doe de provinciale politiek zo graag. Je kunt ook het gemeentelijke én het provinciale belang dienen."

Wat als u na de verkiezingen gedeputeerde kunt worden? Dan moet u kiezen.

,,Ik ben kandidaat-gedeputeerde voor de Partij voor Zeeland. Als we gevraagd worden, zal ik dat met alle plezier doen. Het is een enorme verantwoordelijkheid, die ik niet uit de weg ga. Niet alleen kan ik dan in een hoger politiek gremium iets betekenen voor de gemeenschap, maar ook voor Sluis. Dus volmondig ja. Als de kans me geboden wordt, neem ik hem."

Toch lijkt de Partij voor Zeeland vooral een luis in de pels.

,,We hebben niet alleen kritiek, we dragen ook ideeën aan."

Jullie zijn tegen het nieuwe Overleg Zeeuwse Gemeenten.

,,Nu moet ik me een beetje voorzichtig uitdrukken. We zijn voor samenwerken. Zo heet ons partijprogramma. Maar moet je daar ook een nieuw orgaan voor oprichten? Het kost nu 1 euro per Zeeuw, gaat het straks 5 euro kosten? Maar het OZO is inmiddels een feit. Het is democratisch besloten. We zullen ons daarbij neerleggen en hopen dat we het verkeerd hebben gezien. We spelen nogal eens advocaat van de duivel. Indertijd wilden wij, net als in andere provincies gebeurde, de aandelen in energiemaatschappij Delta verkopen. 'Niet doen', riep iedereen. 'Dan slachten we de kip met de gouden eieren.’ Nu constateer ik dat wij helemaal gelijk hebben gekregen. Wij hebben heus niet de wijsheid in pacht, maar we waarschuwen. We hebben nu veel kritiek op het klimaatbeleid. We zien niks in wiebelstroom van windmolens en zonneweiden, waarvan je nooit zeker bent, en we zijn bang dat de rekening één op één bij de burger wordt gelegd. Straks hebben we een mooi klimaat, maar geen brood op tafel. Natuurlijk willen wij ook dat we in Zeeland onze voeten droog houden, maar de vraag is of je dat bereikt door het braafste jongetje van Europa te willen zijn. Niet voor niets is onze motto samenwerking, want alleen gaan we het niet redden.”

