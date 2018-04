'We moeten meer discussiëren over wanneer we mensen dure geneesmiddelen geven'

Chinese techgigant Huawei kiest voor datacenter Zeeland

20:00 VLISSINGEN - In oktober begint de bouw van een 'groen' datacenter in het Sloegebied. Het Amsterdamse bedrijf The Green Bay kan beginnen nu het een eerste grote klant voor het datacenter in het havengebied heeft: de Chinese techgigant Huawei. Dat laat commercieel directeur Gerben Ouwens van The Green Bay weten.