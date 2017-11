We maken weer een Kieswijzer, en u kunt er aan meewerken

Kieswijzers bestaan al jaren; miljoenen mensen gebruiken ze om zich te informeren over de standpunten van de politieke partijen over allerlei thema’s. Evenals vier jaar geleden maakt de PZC weer Kieswijzers voor de verkiezingen in de Zeeuwse gemeenten. Daarvoor willen wij natuurlijk weten wat de belangrijkste vraagstukken zijn die in die gemeenten leven.

Heeft u een onderwerp of onderwerpen die u belangrijk vindt in uw gemeente, laat het ons dan weten. Uit alle thema’s selecteren wij in overleg met deskundigen 25 onderwerpen per gemeente die in de Kieswijzers worden opgenomen. Heeft u suggesties, mail ze dan naar pzcverkiezingen@gmail.com. Meld wat het thema is dat volgens u aan de orde zou moeten komen en om welke gemeente het gaat. Bijvoorbeeld: ‘De gemeente moet zorgen dat elk dorp een eigen dorpshuis heeft’ of ‘Er moet meer cameratoezicht komen in de winkelcentra’.

Let wel op dat het moet gaan om onderwerpen waar de gemeenteraad iets over te zeggen heeft. Als u bijvoorbeeld vindt dat de maximumsnelheid op snelwegen omhoog of omlaag moet, zal dat niet in deze Kieswijzer terechtkomen, omdat niet de gemeente maar de landelijke overheid daarover beslist.