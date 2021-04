We kunnen weer naar het terras in Zeeland: ’s middags aan de mosselen, biefstuk en cocktails

Als we niet op het terras kunnen dineren, dan verschuiven we de avondmaaltijd toch gewoon naar de middag? Zo denken veel restaurantgasten, weet eigenaar Paul Melis van restaurant De Werf in Veere. Hij heeft de eerste reserveringen voor ‘diners’ al binnen. ,,Mensen willen om vier uur ’s middags komen eten. Of ze verschuiven het diner naar de lunch. Ze denken: dan eet ik ’s avonds thuis wel een salade of een broodje.”

Melis is heel blij dat hij zijn terras vanaf 28 april weer mag openen. ,,Er kán in elk geval weer iets. Wij hebben het geluk dat we een groot terras hebben. We kunnen hier makkelijk vijftig mensen kwijt. Hopelijk mag er over een paar weken nog wat meer. We hebben een zwaar jaar gehad. We willen nu gewoon knallen.”