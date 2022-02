We Kriehen Sturm: NK Tegenwindfietsen gaat door en wordt ‘matseditie’

Want het is inmiddels al weer twee jaar geleden dat het evenement voor de laatste keer werd gehouden. Wel was er vorig jaar een spontane ‘kwalificatie’ voor een volgende editie. Volgens de organisatie is ook het komende NK nog steeds een ‘loodzwaar evenement’, maar wel met een paar kleine tegemoetkomingen. Zo ligt de eindstreep anderhalve meter dichterbij en is er de Tegenwind-mee-bocht voor wie wil bijkomen via een zalige 1,4 seconden wind in de rug. Bovendien is er nog het ‘Goed-gevoel-stuk’, een sectie van 100 meter met windvanen zo gemonteerd dat ze optisch enorme meewind beloven. Het is helaas alleen een mentale opsteker, want fysiek blijft het gewoon tegen de wind in fietsen.