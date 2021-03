We kochten auto's, kregen vakantie, iedereen nam een televisie. Dit fotoboek laat de veranderingen tussen 1950-1975 in Zeeland zien

Kattendijk­se sloeproei­er Kees Verweel steekt in 2023 Atlanti­sche Oceaan over

16 maart KATTENDIJKE - Sloeproeier Kees Verweel uit Kattendijke heeft zich afgelopen weekeinde ingeschreven voor de Talisker Whisky Atlantic Challenge, de wedstrijd waarbij de gehele Atlantische Oceaan wordt overgestoken. De start is in december 2023. Zijn Katwijkse roeipartner, Paul van der Linde, en hij hebben dus nog ruim tweeënhalf jaar aan voorbereiding. ,,Dat hebben we ook wel nodig”, zegt Verweel. ,,We beginnen met helemaal niks.”