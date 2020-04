We gaan weer de straat op. Beveiligers op de Mortiere in Middelburg moeten meer ingrijpen

UPDATE 08.45 uur Explosie­ven Opruimings­dienst rukt uit voor mogelijk explosief in Oostkapel­le

8:51 OOSTKAPELLE - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft gisteravond uitgebreid onderzoek gedaan bij een witte bestelbus in de Waterstraat in Oostkapelle. In de auto werd iemand aangetroffen die onder natuurlijke omstandigheden was overleden, maar in het voertuig werd volgens een politiewoordvoerder ook ‘iets’ gevonden wat leek op een explosief. ,,Daarop is het zekere voor het onzekere genomen en is de EOD ingeschakeld. Maar van een explosief was geen sprake.”