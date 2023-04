Watersportseizoen begint laat: ‘Vorig jaar stonden we hier in onze korte broek, nu hebben we een regenjas aan’

MET VIDEOHet watersportseizoen begint steevast op 1 april, maar de grap is dat het in jachthavens nog muisstil is. Het is de laatste weken koud en nat, waardoor boten nu pas uit de winterstalling komen. ,,Vorig jaar stonden we hier in onze korte broek, nu hebben we een regenjas aan.”