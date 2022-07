Watersporters vaak in de problemen, Zeeland is een van de ‘hotspots’

Niet uit de boot op het Veerse Meer

In de coronajaren zijn er veel nieuwe watersporters bijgekomen. De KNRM merkt dat niet iedereen even op de hoogte is van alle regels en goed voorbereid het water op gaat. De reddingmaatschappij is een campagne begonnen om watersporters te vertellen wat ze moeten doen bij pech of in noodsituaties, maar ook hoe ze die kunnen voorkomen. Er worden onder meer flyers verspreid in jachthavens.