Waterschap wil muskusrat voorgoed uitbannen

Waterschappen maken continu jacht op muskus- en beverratten. Het is noodzakelijk omdat de dieren uitgebreide gangenstelsels in dijken en oevers graven. Dat leidt tot verzakkingen, met alle risico's van dien. De rat plant zich ook razendsnel voort, als die niet wordt bestreden.

Op dit moment is het doel om het aantal muskusratten onder controle te houden. Het streven is per jaar niet meer dan 15 ratten per 100 kilometer watergang te hoeven vangen. Elke sloot wordt minimaal één keer per jaar gecontroleerd.

Kostbaar

De aanpak is enorm kostbaar. Landelijk steken de waterschappen er ruim 33 miljoen euro per jaar in. Bij Scheldestromen speurden in 2017 14 bestrijders samen ruim 15.000 uur naar muskusratten. Dat leverde een kleine 3000 ratten op, ofwel 1 per 5 uur. In 2018 werden 2395 ratten gevangen. Landelijk ging het in 2018 om 400.000 ‘velduren’ en 53.500 gevangen ratten.

De waterschappen hebben al in 2013 de Veldproef Muskusratten in gang gezet. Dat is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om te kijken of de bestrijding goedkoper, effectiever en diervriendelijker kan.

Komende maand moet de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen de knoop daarover doorhakken. Namens Scheldestromen is dijkgraaf Toine Poppelaars daarin vertegenwoordigd. Het voorstel dat 14 juni op tafel komt is om te kiezen voor een andere aanpak van de muskusrat: niet meer alleen proberen het probleem onder controle te houden, maar de rat volledig ‘terugdringen tot aan de landsgrens'.

Muskusratvrij

Als de waterschappen de handen ineenslaan en het huidige budget van 33 miljoen euro slim inzetten, moet het mogelijk zijn om Zeeland en Nederland in 10 tot 15 jaar muskusratvrij te krijgen. Vervolgens is het zaak om ervoor te zorgen dat de rat zich niet opnieuw hier vestigt. De verwachting is dat daarvoor landelijk zo'n 20 miljoen euro per jaar nodig is.

Het Zeeuwse waterschap schaart zich achter de nieuwe strategie. Als de Unie van Waterschappen ermee heeft ingestemd, moet er een landelijk plan worden gemaakt om te komen tot een ‘gecoördineerde aanpak’.

Landgrenzen