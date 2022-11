Waterschap wil meer bomen in Zeeland: ‘We proberen er alles aan te doen, maar dat valt niet mee’

,,We proberen er alles aan te doen, maar dat valt niet mee”, zegt Marien Weststrate, dagelijks bestuurder van het waterschap. Op dit moment wordt gekeken of het mogelijk is een bos van bijna vier hectare aan te planten tussen de rioolwaterzuivering bij Ritthem en het toekomstige justitieel complex. ,,Als we dat voor elkaar krijgen, zitten we weer ruimschoots boven hetgeen we zouden moeten doen.”