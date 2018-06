Waterschap: wees alert op blauwalg

'Vlissingse reizigers missen trein door veranderde bloktijden Keersluis­brug'

18:24 VLISSINGEN - Treinreizigers komen regelmatig te laat bij het Vlissingse station, omdat ze in de bus voor de Keersluisbrug staan te wachten. Oorzaak is de verandering van de bloktijden, waardoor de bruggen in Vlissingen en Middelburg op andere tijden open zijn, meldt de LPV-fractie.