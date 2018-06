Waterschap: we zetten juist een tandje bij voor fietsers

,,Het verbreden van fietspaden is vaak een betere investering in de verkeersveiligheid dan nieuwe fietspaden", zei beleidsmedewerker Kees Slabbekoorn dinsdagavond in de commissie waterkeringen en wegen.

Het waterschap heeft de planningslijst voor nieuwe fietspaden - in totaal negentien stuks - geschrapt. Dat heeft tot commotie geleid bij de provincie en vooral de gemeente Borsele, waar zeven van de negentien fietspaden waren voorzien. Zij zijn onaangenaam verrast door de plannen, die volgens hen bovendien haaks staan op het verder verbeteren van Zeeland als fietsprovincie.

Volop overleg

Dagelijks bestuurder Rian de Feijter benadrukte dat er juist nauw wordt samengewerkt met provincie en gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid. Ook is er volop overleg geweest over het mobiliteitsplan voor Zeeland. ,,Dit is een uitvoering van dat plan. Moet je dan dat overleg opnieuw doen?"

De Feijter zei dat het beperkte budget (8,5 ton per jaar) dwingt tot keuzes maken. Het verbeteren van de bestaande fietspaden is daarbij effectiever dan de aanleg van nieuwe, zeker nu er meer soorten fietsen zijn gekomen. Die hebben vaak ook meer ruimte nodig en de snelheidsverschillen zijn groter. ,,We proberen met het geld dat we hebben zo veel mogelijk te bereiken."

In totaal is ruim 26 kilometer aan plannen voor nieuwe fietspaden geschrapt. Daar staat tegenover dat bijna 47 kilometer wordt verbeterd, vooral door bestaande paden te verbreden tot drie meter. ,,We zetten dus juist een tandje bij", zei Slabbekoorn. De lijst met paden die worden geschrapt was bovendien inmiddels gedateerd en gebaseerd op oude normen.

Pijplijn

De fietspaden die in voorbereiding waren, worden gewoon uitgevoerd, verzekerde De Feijter. Het gaat om paden langs de Roterijdijk bij Noordgouwe, de Kanaalweg bij Vlake en de Olzendedijk bij Yerseke. ,,Alles wat in de pijplijn zit, gaat door."