Waterschap: ‘We staan klaar voor dit soort omstandigheden’

PORTRET Bram Stoffels uit Terneuzen was bijna dood, maar is na een experimen­te­le behande­ling weer springle­vend

Bram Stoffels was zes jaar geleden bijna dood. Kanker in de longen en lever, u heeft nog een paar maanden, zeiden de artsen. Maar een experimentele immuuntherapie deed wonderen. Stoffels is weer zo fit als een hoentje. ,,Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad.’’

29 januari