Waterschap steekt miljoenen in zonnepanelen

Delta Ride for the Roses laat fietsers voor het eerst door Wester­schel­de­tun­nel koersen

15:32 TERNEUZEN - De Delta Ride for the Roses bereidt een spectaculaire editie voor. De toertochten in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland vinden beide plaats op zaterdag 13 juni en de duizenden fietsers die 120 kilometer rijden gaan allemaal door de Westerscheldetunnel.