Waterschap stapt naar minister voor meer geld Zeeuwse wegen

Scheldestromen is een van de vijf waterschappen in het land die ook wegen en fietspaden beheren. In totaal heeft het 3.890 kilometer onder zijn hoede. Om alles op orde te houden, moet het echter schipperen met de beperkte budgetten.

Voor het reconstrueren van wegen - waarbij ook de fundering wordt aangepakt - is bijvoorbeeld 1,3 miljoen euro per jaar beschikbaar. Daarmee zou elke weg van het waterschap slechts één keer in de 800 jaar kunnen worden gerenoveerd.

Asfaltlaag

Door onderhoud, zoals het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, kunnen reconstructies worden uitgesteld. Maar hoe langer deze op zich laten wachten, hoe ingrijpender en duurder het onderhoud wordt. Het resultaat gaat echter minder lang mee dan bij een echte reconstructie.

,,Je kunt heel lang blijven onderhouden, maar op een gegeven moment is het op", zei dagelijks bestuurder Rian de Feijter deze week in de commissie waterkeringen en wegen. ,,Op dat punt zijn we nu beland."

Daarom wil het waterschap een miljoen euro extra per jaar uittrekken. Daarmee kan 2,5 kilometer per jaar meer worden gereconstrueerd. Het geld moet Scheldestromen zelf zien op te brengen. De Feijter acht het weinig zinvol om aan te kloppen bij de gemeenten of de provincie. ,,Dan blijft alleen de minister over. We zullen een goed pleidooi moeten hebben, maar dit geld hebben we heel hard nodig."

Doorgroeistenen

Dat geldt ook voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid, om het aantal doden en gewonden op plattelandswegen omlaag te krijgen. Het waterschap wil bijvoorbeeld de bermen zo veel mogelijk voorzien van doorgroeistenen, zodat de kans op ongevallen kleiner wordt als iemand moet uitwijken en deels in de berm belandt. De Feijter: ,,Ik vind die blokken van onschatbare waarde voor de veiligheid."