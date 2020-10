Waterschap rooit bijna 400 bomen en struiken, maar plant er ruim 800 terug

De bomen in Bru zijn verloren, maar Tom Hage vindt het belangrijk kabaal te blijven maken

7 oktober BRUINISSE - Tom Hage uit Bruinisse ontplofte woensdag bijna toen hij zag dat de zaag was gezet in de lindes op het Kerkplein in zijn dorp. Herinrichting of niet: de tijd dat je gezonde bomen kapt, is voorbij - vindt de Bruenaar. Hij maakte amok, waarna het werk een paar uur lang stil werd gelegd.