Waterschap reageert op kritiek omhakken monumentale populieren: ‘We kappen niet zomaar bomen’

De fractie had aan de bel getrokken, vanwege de plannen om de monumentale populieren te rooien aan de Oranjezonweg, de Lijdijkweg en de Rijnsburgseweg, tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder. Onder meer de Heemkundige Kring Walcheren vreest kaalslag en heeft erop aangedrongen de bomenkap in elk geval in fases uit te voeren.

De PvdA in het waterschapsbestuur vindt dat ‘het kappen van bomen ondanks verzet het draagvlak voor het gehele kap- en herplantingsbeleid kan ondermijnen'. Als het landschap te zeer wordt aangetast, zou ‘lokaal maatwerk’ mogelijk moeten zijn.

Veiligheid

Het dagelijks bestuur laat in zijn antwoord blijken zich bewust te zijn van de gevoeligheid van bomenkap, maar zegt dat er ook andere afwegingen meespelen. In dit geval vormen de bomen een risico voor ‘de veiligheid van onze weggebruiker’. ,,Kappen is soms nodig om deze veiligheid te garanderen. Als er ongevallen ontstaan door het niet kappen van bomen, zal de verontwaardiging vanuit de gemeenschap groter zijn.”

Waar dat mogelijk is, rooit het waterschap eerst één kant van de weg, om al te grote kaalslag te vermijden. ,,In het geval van de smalle wegen in dit deel van Walcheren willen we hiervan afwijken", aldus het dagelijks bestuur. ,,Het risico van beschadiging van de nieuwe aanplant als er aan de andere kant van de weg gerooid wordt, is te groot.”

Plantafstand

Volgens Scheldestromen is de gemeente Veere ermee eens dat het kappen noodzakelijk is. Wel verschillen zij van mening over de plantafstand voor de nieuwe bomen. Voorheen was 6 meter de norm. Het waterschap hanteert nu 12 meter. Dat geeft ruimte om te komen tot ‘mooie volwaardige bomen’ die langer kunnen blijven staan en minder onderhoud nodig hebben, aldus het dagelijks bestuur. ,,Hoe dichter we de bomen op elkaar planten, hoe meer risico op ‘dood hout’ in de toekomst. Dit omdat de bomen in elkaars schaduw komen te staan.”

Het waterschap streeft bij het vervangen van bomen naar meer variatie in het landschap, door te kiezen voor andere dan de traditionele soorten. Daarmee worden de risico's van ziektes gespreid en wordt voorkomen dat uiteindelijk opnieuw alle bomen tegelijk moeten worden gerooid. Ook is het bedoeling bomen te planten die langer meekunnen.

