'Waterschap plant te weinig bomen terug'

Nieuw restaurant Hector in Goes krijgt honderd zitplaatsen

8:00 GOES - Het nieuwe restaurant Hector aan de Grote Kade in Goes krijgt meer dan honderd zitplaatsen. De verbouwing ervan is bezig, volgend jaar moet het zijn deuren openen. Maxim Leenpoel van proeverij Seafarm in Kamperland wordt chefkok van het restaurant, Lorette Helbers wordt gastvrouw.