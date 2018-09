Waterschap onderhoudt bruggen en vervangt duikers

Jazz by the sea Een swingend weekendje uit aan de kust

7:33 Jazz by the Sea Jazz, jazz en nog eens jazz. Vijf dagen lang kunnen liefhebbers hun hart ophalen tijdens Jazz by the Sea. Mayday Jazzband uit Bergen op Zoom blies de 28e editie gisteravond open in Domburg. Vanaf vandaag breidt het festival zich uit tot ruim veertig locaties langs de Walcherse kust.