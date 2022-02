Waterschap neemt rioolzuivering bij Retranchement flink onder handen

Zeeuwse scholen proberen luchtzuive­raars in de klas uit

VLISSINGEN - Een raam open zetten is in oude schoolgebouwen vaak de enige manier van ventileren. Enkele Zeeuwse basisscholen plaatsen daarom binnenkort als proef luchtzuiveringsapparaten in klaslokalen. Ze hopen daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.

4 februari