Waterschap maait bermen met oog voor vogels en planten

Deze maaironde vindt plaats tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli). Maaien tijdens het broedseizoen is alleen toegestaan als er zwaarwegende, maatschappelijke belangen zijn. Verkeersveiligheid is zo’n belang. In het voorjaar maait het waterschap gevaarlijke kruispunten, onoverzichtelijke bochten en de bermen tot een breedte van twee meter om te voorkomen dat hoog gras het zicht van verkeersdeelnemers belemmert.

Maatregelen

Het waterschap neemt maatregelen te voorkomen dat tijdens het maaien broedende vogels of beschermde soorten worden verstoord. Het deel dat het schap maait is niet breder dan 2 meter. Binnen die strook nestelen vrijwel geen beschermde vogelsoorten. In bochten en bij kruispunten maait het schap wel de hele breedte van de berm. Dat gebeurt ook als er ongewenste planten, zoals reuzenberenklauw of akkerdistel, groeien. Als het waterschap breder dan de eerste twee meter van de berm moet maaien, worden bermen extra gecontroleerd op broedende vogels of zeldzame plantensoorten. Als medewerkers iets vinden dan wordt in een straal van vijf meter rondom het nest niet gemaaid. Alle maaichauffeurs hebben een veldgids flora en fauna. Daarin kunnen ze precies vinden wat ze moeten beschermen en hoe er gewerkt moet worden.