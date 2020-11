Waterschap legt Zeeuwse rioolwaterzuiveringen vol zonnepanelen

ANALYSE Staatsse­cre­ta­ris: Zeeland biedt kansen, waar de Randstad juist tegen grenzen aanloopt

28 november Het Binnenhof wordt bevolkt door politici die over elk denkbaar onderwerp in de clinch liggen, maar over één ding opvallend hetzelfde denken. En dat is dat in Nederland welvaart en goede toekomstperspectieven zijn samengebald in de Randstad. De regio? Dat is krimp en leegstand.