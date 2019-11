Waterschap komt boeren iets tegemoet

Dat werd toch al te gortig gevonden. Bij de behandeling van de begroting, donderdagavond in Terneuzen, ging het algemeen bestuur ermee akkoord om een greep in de reserves te doen. Daardoor kan de stijging voor de boeren ‘beperkt’ blijven tot 6,8 procent.

Buitensporig

,,We waren onaangenaam verrast door de buitensporige verhoging”, zei Wim van Gorsel van de fractie ongebouwd. ,,We zijn blij dat er nog eens serieus gekeken is naar het tarief, maar het resultaat is zeer gering. Het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat.”