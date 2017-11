Waterschap knapt bijzondere sluizen en duikers op

Daarvan heeft Scheldestromen er 17 zelf in bezit, waaronder vier die nog in goede staat verkeren. De overige 13 worden de komende jaren opgeknapt. Het gaat om 8 sluizen en duikers in Zeeuws-Vlaanderen, 2 op Tholen, 2 op Walcheren en 1 op Schouwen-Duiveland.

De duikers bij Meliskerke en Poortvliet zijn als eerste aan de beurt. De duiker in Meliskerke is opvallend vanwege de decoratieve elementen en de markante plek. In Poortvliet heeft de duiker waarde vanwege de bijzondere constructie.

Aanvankelijk was het de bedoeling om te beginnen met het Beaufortsluisje bij Walsoorden. Omdat dit het enige rijksmonument is, heeft het de hoogste prioriteit. Het waterschap is nog in afwachting van uitsluitsel over subsidie voor dit project. Aangezien dat pas komend jaar wordt verwacht, is het werk nog even 'in de wacht' gezet.