Waterschap: kijk uit met water in sloten

De Slag om de Schelde verschijnt als stripboek

8:56 NIEUWDORP - De strijd om de oevers van de Westerschelde in de herfst van 1944 verschijnt als stripboek. Volgende week zaterdag 13 juli wordt het boek om 14.00 uur gepresenteerd in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Toegang is gratis, aanmelding via info@paardvantroje.nl is vereist.