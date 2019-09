Waterschap houdt klimaatbijeenkomsten in Tholen

De bijeenkomsten zijn om 15.30 en 19.30 uur in Sporthal en Gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen. Waterschap en KNMI vertellen over wat we in Zeeland gaan merken van de klimaatverandering en wat we er zelf tegen kunnen doen. Na afloop kunnen bezoekers bij de klimaattafel testen welke effecten extreme neerslag heeft in een geasfalteerde omgeving.