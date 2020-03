Waterschap helpt scholen met laptops

Studenten UCR in ‘intelli­gen­te lock down’, sommigen zijn zelfs begonnen met tuinieren of bakken

17:06 MIDDELBURG - ,,Ja mijn ouders zijn wel een beetje bezorgd. Maar bij hen in Oslo is het veel erger.” De jonge Noor Emil Engh is één van de twaalf UCR-studenten in het huis aan de Bagijnhof 5 in Middelburg. Ook zijn bewegingsruimte is ineens een stuk kleiner geworden. ,,Wie had een paar weken gedacht dat dit onze nieuwe realiteit zijn zijn. Het nieuwe normaal?”