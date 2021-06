Waterschap heeft dik 15.000 kilometer te maaien in Zeeland; ‘Dan zien we ook wel eens iets over het hoofd’

‘Schelde bij de grens ontzettend vervuild’

24 juni AMSTERDAM - Er is geen reden voor paniek, maar wel dringend behoefte aan meer kennis over de concentraties PFAS en ook andere schadelijke stoffen in het oostelijk deel van de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. En het is niet onverstandig om de situatie in Nieuw Namen en omgeving goed in de gaten te houden.