Waterschap haalde vorig jaar 84 miljoen aan belastingen op

'Nee, dit is tol. Voor de tunnel. Fijne dag nog, êêê'

6:30 De krant zat verkreukeld en nat in de bus. Het regende zo hard dat ik medelijden had met de bezorger. Ik was blij dat ik mijn vrije zaterdag elders ging doorbrengen. Op bezoek bij onze zoon in Maastricht. ‘Hier schijnt het zonnetje’, appte hij.