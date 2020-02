Waterschap extra waakzaam vanwege storm: actieteam staat paraat

De schuiven van de oosterscheldekering hoeven waarschijnlijk zondag niet te worden gesloten. ,,De kans is klein dat bij een zuidwesterstorm de schuiven dicht moeten", zegt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Langs de Zeeuwse kust neemt de zuidwestenwind zondagmiddag toe tot kracht 9. Met uitschieters tot windkracht 10. Ook is er kans op zware windstoten met snelheden tot 130 kilometer per uur. Tegelijkertijd trekken buien over.

Bij Waterschap Scheldestromen wordt maandagmorgen besloten of het nodig is om fase 2 van dijkbewaking in werking te stellen. Op basis van meldingen en waarschuwingen bepaalt het waterschap of er dijkbewaking ingesteld moet worden en welke fase. Fase 1 dijkbewaking wordt ingesteld bij een voorspelde waterstand tussen + 3,30 en + 3,70 meter NAP bij Vlissingen. In deze fase worden de dijken nog niet daadwerkelijk bewaakt. Dit is vanaf fase 2 het geval. Vanwege het stormachtige weekend is besloten om toch voor te bereiden op fase 2. De voorspelling kan nog naar beneden worden bijgesteld.