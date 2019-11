Waterschap en HZ gaan samenwerken

Delta Ride for the Roses Zeeuws-Vlaanderen gered, conflict is bijgelegd

14:57 TERNEUZEN - Drieduizend toerfietsers kunnen opgelucht ademhalen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt volgend jaar de Delta Ride for the Roses verreden, waarmee vele tienduizenden euro's worden ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Door bemiddeling van oud-gedeputeerde Ben de Reu is het conflict binnen de organisatie bijgelegd.