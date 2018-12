Waterschap blijft strijden tegen de droogte

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen neemt extra maatregelen om schade door de droogte tegen te gaan. Waar dat mogelijk is, blijf het water in sloten en vijvers voorlopig op het zomerpeil.

Ondanks de regen van de afgelopen tijd, is de droogte nog steeds een grote zorg. Het neerslagtekort varieert binnen Zeeland van 200 tot boven de 300 millimeter.

Het is zaak om de watervoorraad aan te vullen. ,,We vrezen dat we met een behoorlijke achterstand aan groeiseizoen 2019 beginnen", zegt Luc Mangnus, dagelijks bestuurder van Scheldestromen. ,,Mocht dat weer zo’n droog jaar worden, dan zullen de effecten nog groter zijn dan dit jaar.”

Stuwen

Normaal houdt het waterschap in de winter een lager waterpeil aan dan in de zomer, door de stuwen lager te zetten. Zo ontstaat er ruimte om grote hoeveelheden regen op te vangen en af te voeren. Dat is nu niet wenselijk, zegt Mangnus. ,,Er zijn nog hele gebieden waar de sloten gewoon droog staan.”

De stuwen blijven daarom voorlopig omhoog. ,,We willen het zoete water dat valt niet zomaar weg laten lopen, maar maximaal benutten. Daarom gaan we, in gebieden waar dat mogelijk is, nog niet naar winterpeil maar houden het water zo lang mogelijk vast tot maximaal zomerpeil.”

Maatwerk

Dat gebeurt niet overal, zegt Mangnus. Het gaat om ‘maatwerk’. ,,Het betreft met name Zeeuws-Vlaanderen en Beveland. Waar het risico op wateroverlast groter is, zullen we het minder snel doen.”