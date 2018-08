Waterschap baggert in tien Zeeuwse 'regio's'

Meriete, het geliefde geestes­kind van Surrender, viert 25ste verjaardag

11:20 HEINKENSZAND - ‘Meriete’ is 25 jaar geworden. Reden voor de Zeeuwse band Surrender om hun geliefde geesteskind in een nieuw jasje te steken. En niet alleen ‘Meriete’. De complete debuutplaat wordt opnieuw opgenomen. Of zoals de band het zelf noemt: 'ingeschreeuwd en -geknetterd'.