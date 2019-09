Waterpolitie deelt in Zeeland fors meer boetes uit

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Of in Zeeland meer boetes zijn uitgeschreven omdat vaker is gecontroleerd of omdat mensen zich minder netjes gedragen is uit de cijfers niet op te maken. De meeste boetes werden uitgedeeld in Veere (29), Noord-Beveland (22) en Schouwen-Duiveland (20). In Veere werden de meeste boetes uitgedeeld voor het te hard varen met een motorboot (7) en het niet hebben van een (geldig) vaarbewijs (7). Op Schouwen-Duiveland gingen mensen vooral op de bon voor het niet hebben van een reddingsvest (4).