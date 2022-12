Waternorm stelt ook Zeeland voor lastige keuzes, waarschuwt gedeputeerde ‘Het gaat echt nog wel flink schuren’

Die waarschuwing gaf provinciaal bestuurder Anita Pijpelink vrijdag tijdens een vergadering van Statencommissie Ruimte.

Vanaf 2027 geldt de Kaderrichtlijn Water. In Nederland, ook niet in Zeeland, zijn nauwelijks kanalen, sloten, rivieren of meren te vinden waar het water aan alle eisen voldoet. En dat is wat Europa voorschrijft. De richtlijn is duidelijk, overschrijding van de norm van één enkele stof betekent een duim omlaag en zullen maatregelen genomen moeten worden.

Het niet voldoen aan de waternormen kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de bouw, bedrijfsleven, verkeer of landbouw. Leden van de Statencommissie vroegen of Zeeland ooit aan de norm kan halen. Het water is brak, in de bodem zitten van nature stoffen in een (te) hoge concentratie. Zouden we in Brussel niet om soepelere normen kunnen vragen?

Maar zo simpel is het niet, zei de gedeputeerde. ,,We kunnen wel naar Europa gaan met een rapport onder onze arm dat het hier in Zeeland allemaal zo ingewikkeld is. Maar de eerste tegenvraag zal zijn: ‘Heeft u dan wel het uiterste gedaan?’” Volgens Pijpelink zijn provincie en waterschap het roerend eens dat ze ‘hun stinkende best’ moeten doen.

Pijpelink riep op onder ogen te zien dat het streven naar goede waterkwaliteit de maatschappij tot hele lastige keuzes stelt. ,,Dat zien we ook bij stikstof. Het gaat echt nog wel flink schuren. Ik ben daar helemaal niet bang voor, maar we moeten er ons als samenleving wel bewust van zijn.