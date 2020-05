Waterdunen blijft ook na de afronding een zorgenkindje voor de provincie

Proef bezoek verpleeg­huis bij Ter Reede Koudekerk­se­weg in Vlissingen

17:44 VLISSINGEN - Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg in Vlissingen is de Zeeuwse zorglocatie waar bij wijze van proef weer bezoek wordt toegestaan. Deze eerste stap in een versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen maakt deel uit van een landelijke pilot.