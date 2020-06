Water stroomt Vlissingse winkels in: ‘Dit heb ik de laatste 20 jaar niet meegemaakt’

Vertraging over monumenten­sta­tus dwingt Woongoed te wachten met sloop Briëthui­zen

17:12 MIDDELBURG - Woongoed Middelburg maakt pas op de plaats met de sloop van de Briëthuizen. Reden is dat de gemeente meer tijd nodig heeft om te besluiten of de woningen een gemeentelijke monumentenstatus verdienen. ,,Als we nu doorgaan zonder te weten wat ons te wachten staat, hebben we misschien lange tijd veel woningen leeg staan in de wijk", stelt directeur Eric de Ceuster.