Water Natuurlijk gaat met Kees Polderman waterschapsverkiezingen in

Van Kollem is wel beschikbaar voor een nieuwe periode. Hij staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst. ,,De ledenvergadering wilde dat we samen de kar zouden blijven trekken", zegt Van Kollem. Derde op de lijst is nieuwkomer Charles Lelkens. Op de vierde plaats staat Alex van Hootegem.



Polderman is beoogd fractievoorzitter en de kandidaat van Water Natuurlijk voor het dagelijks bestuur. De partij, die nu twee van de dertig zetels in het waterschapsbestuur heeft, windt geen doekjes om haar ambities. ,,Wij denken dat we de grootste partij worden", zegt Van Kollem.



Hij wijst op de Zeeuwse uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. ,,Toen hebben 30.000 mensen op D66 of GroenLinks gestemd. Dat zijn mensen die bij de waterschapsverkiezingen op Water Natuurlijk zouden kunnen gaan stemmen.” De partij heeft ook een poging gedaan om PvdA Zeeland binnenboord te halen, maar die voelde daar weinig voor.