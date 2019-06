Water en zonnebrand is het devies op deze warme dag

'Rem­brandt' van beeldend kunstenaar Ollo Feenstra uit Middelburg te zien in Rijksmuse­um

28 juni MIDDELBURG - Een werk van de Middelburgse beeldend kunstenaar Ollo Feenstra is van 15 juli tot en met 15 september te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Haar buste van Rembrandt is geselecteerd voor de zomertentoonstelling ’Lang Leve Rembrandt’.