Water, agrofood en energie; Michigan lijkt op Zeeland

Michigan en Zeeland kunnen zich in meerdere opzichten aan elkaar spiegelen. Dat heeft gedeputeerde Harry van der Maas ervaren op het Department of Environment, Great Lakes and Energy in Lansing. ,,We hebben gesproken over thema's waar we in Zeeland ook veel mee bezig zijn.” Michigan staat voor vergelijkbare uitdagingen als Zeeland, vertelt hij. Denk aan de beschikbaarheid van zoet water en waterveiligheid. Het onderwerp water is ook verbonden met agrofood en energie. Van der Maas: ,,We hebben gesproken over het uitwisselen van kennis, maar ook hoe we jongere generaties bij deze vraagstukken kunnen betrekken.”