Wat ziet u op deze foto?

VIDEO Splinter­nieu­we sportschoe­nen gaan de shredder in

14:48 GOES – Zonde, is je eerste gedachte. Onderdeel voor onderdeel demonteert een medewerker een speelgoedauto. De wieltjes, het batterijtje de elektronica. Alles gaat apart in bakjes. Het is de dagelijkse kost bij Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ) in Goes, dat voortaan samenwerkt met ggz-instelling Zeeuwse Gronden.