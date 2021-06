Wat weet Joop M. over drugssmokkel in Vlissingse haven? Morgen staat hij voor de rechter

M. verschijnt donderdag voor de rechtbank in Breda, waar tijdens een voorbereidende zitting bepaald wordt of hij langer achter de tralies moet blijven. M. wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 812 kilo cocaïne, die in oktober 2018 via de haven van Vlissingen werd binnengesmokkeld. De drugs lagen verstopt in een lading bananen en werden onderschept bij een bedrijf in Moerdijk. Volgens het OM speelde M. in december 2019 ook een rol bij de smokkel van 500 kilo coke die via Vlissingen binnenkwam en in het Duitse Neu-Ulm werd ontdekt. Ook deze drugs zaten verborgen in een lading bananen.