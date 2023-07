Wat weet jij van het Zeeuwse nieuws van afgelopen week? Doe de quiz!

De week zit er alweer op, dus is het tijd voor een nieuwe nieuwsquiz! Heb jij de afgelopen een beetje opgelet? Test het met deze tien vragen! Met deze keer onder andere een vraag over het lerarentekort en eentje over het Zeeuwse voetbalelftal.