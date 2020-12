Wat was jouw lichtpuntje van het jaar? Laat het ons weten

We verwelkomden nieuwe kinderen en kleinkinderen. We vierden huwelijken en gingen uitdagingen aan. Sommigen begonnen - al dan niet noodgedwongen - aan een andere baan, anderen kwamen juist dit jaar op nieuwe ideeën. En dan waren er nog de momenten dat we zomaar hulp uit onverwachte hoek kregen, of dat we vriendelijkheid ontvingen van onbekenden. De lichtpuntjes verschillen van persoon tot persoon. Soms waren ze groot, vaak waren ze klein. Maar oh, wat waren ze fijn. Juist nu.