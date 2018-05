Wat vinden Zeeuwen nu eigenlijk van al die toeristen?

Het onderzoek moet duidelijk maken wat de mening van de Zeeuwen over vakantiegangers en dagjesmensen bepaalt. ,,De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het draagvlak hiervoor in de samenleving (inclusief politiek) is het daarom van belang om de impact van toerisme nog beter in beeld te brengen'', aldus het Kenniscentrum.