Wat Trees van Herpen uit Breskens nu toch in haar tuin heeft...

Trees ontdekte het 'beestje' vanochtend. Nou ja, beestje. ,,Hij is echt groot, daarom viel hij mij ook zo op. Ik denk dat tie van vleugel tot vleugel wel zo'n acht centimeter groot is.''

Nee, die kun je niet missen, zelfs niet in de vroege ochtend. ,,Ik was net op en zag de vlinder op een dwarsbalk van de terrasoverkapping zitten.'' Trees weet dan nog niet wat voor soort vlinder het is en schakelt hulp in. Ze maakt een foto en zet die in de familie-app. Zoon Koert reageert vrijwel direct en dolenthousiast. ,,Fantastisch'', roept hij digitaal uit. ,,Mijn zoon weet veel van de natuur. Hij tikte dat het een Oleanderpijlstaart was.''