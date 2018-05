Wat moeten we nu met de Staat van Zeeland?

De Statencommissie economie praat vrijdag over de Staat van Zeeland, het inmiddels omstreden rapport van ZB Planbureau over economische, demografische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie. Omdat enkele maanden geleden twijfel ontstond over het wetenschappelijke gehalte van de studie, heeft het dagelijks provinciebestuur bureau APE opdracht gegeven een ‘review’ te maken. Een ander bureau, Berenschot, buigt zich over de vraag of het Zeeuwse beleidsonderzoek nog wel door ZB Planbureau moet worden gedaan. Het antwoord daarop wordt in september verwacht. APE kreeg minder tijd. Er moest op korte termijn duidelijkheid worden verschaft over de Staat van Zeeland. Immers, gemeenten en provincie baseren hun beleid op deze trendrapportage – die ook al eens in 2009 en 2013 is uitgevoerd. Wat is dus de waarde van de Staat van Zeeland 2017? Laat dat nou net de vraag zijn die APE niet heeft beantwoord.